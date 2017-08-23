«Яндекс» запустил новую версию поиска

2017-08-23 11:39 | www.oxu.az | 4

«Яндекс» запустил новую версию поиска на основе поискового алгоритма «Королев», который с помощью нейронной сети сопоставляет смысл запроса и веб-страницы.

Как передает Oxu.Az, об этом рассказали «Ъ» в компании.

В «Яндексе» рассчитывают, что «Королев» будет точнее отвечать на сложные вопросы пользователей.

Это не первый поисковый алгоритм «Яндекса» на базе нейросетей: в ноябре 2016 года компания представила «Палех», анализирующий заголовки веб-страницы. «Королев» использует нейронную сеть, которая рассматривает не только заголовок, а всю страницу целиком, говорят в компании. «Это сложная вычислительная задача, поэтому «Яндекс» определяет суть страницы заранее, на этапе индексирования. Благодаря этому количество страниц, которые поиск сравнивает по смыслу с запросом, выросло со 150 документов до 200 тыс.», — сообщили в компании.

Чтобы оценить смысловую близость запроса и документа, нейросети нужно огромное количество примеров, которые дает обезличенная поисковая статистика: на какие сайты люди переходят по запросам и сколько времени там проводят. Используя поисковую статистику, алгоритм учится понимать смысловые связи. «Например, он поймет, что в запросе „картина, где небо закручивается“ речь идет о картине Ван Гога, а в запросе „ленивая кошка из Монголии“ — о мануле», — приводят пример в «Яндексе». «Яндекс» использует нейросети и в других своих разработках, среди которых распознавание и синтез речи, поиск по картинкам, технология прогноза погоды «Метеум», сортировка писем в почте, антипорно в поиске.

Для обучения поисковой системы «Яндекс» использует оценки качества ответов. Раньше компания оценивала качество поиска с помощью собственных специалистов. Теперь будут учитываться также оценки, которые выставляют пользователи «Яндекс. Толоки» — сервиса, где любой желающий может выполнять задания и получать за них вознаграждение. Сейчас в нем зарегистрировано более 1 млн пользователей, которые выставили более 2 млрд оценок.

Н.О.