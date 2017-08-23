Определился первый соперник Эрдогана на президентских выборах

2017-08-23 11:47 | www.oxu.az | 2

Стал известен первый соперник действующего президента Турции от Партии справедливости и развития Реджепа Тайип Эрдогана на президентских выборах в 2019 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, было объявлено, что исключенная из рядов Партии националистического движения (MHP) и занимающаяся созданием новой политической партии бывший министр внутренних дел Мераль Акшенер выдвинет свою кандидатуру в президенты. Об этом в эфире канала «Fox TV» заявил подавший в отставку 22 августа бывший министр Корай Айдын.



К. Айдын сказал, что у Р. Т. Эрдогана нет никаких шансов перед М. Акшенер: «Согласно опросам общественного мнения, если все партии будут принимать участие в выборах со своими кандидатами, то Эрдоган не сможет победить в первом туре. Во второй тур вместе с Эрдоганом выйдет Акшенер. Это точно. В этом туре Эрдоган не сможет победить Акшенер».



Отметим, ожидается, что о создании новой политической партии во главе с Мераль Акшенер будет объявлено 29 октября на празднике Республики в городе Самсунг.

Несмотря на то, что ядро новой политической партии составят лица, исключенные и уволившиеся из MHP, партия будет центристской и планирует собрать вокруг себя все слои населения.

Также добавим, что принятые на референдуме в Турции 16 апреля 2017 года изменения в Конституцию вступят в силу после президентских выборов 2019 года. Именно после этих выборов Турция официально станет Президентской Республикой.

И.Ф.

