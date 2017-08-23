Кинокритики назвали лучшую комедию всех времён

2017-08-23 11:54 | www.oxu.az | 2

Лидерами рейтинга стали такие режиссёры, как Билли Уайлдер, Стэнли Кубрик и Вуди Аллен.

Кинокритики назвали топ-10 комедий всех времён. Первую строчку рейтинга занимает фильм «В джазе только девушки», который в 1959 году снял Билли Уайлдер. Далее, как сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC, следует лента Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу».

На третьем месте оказалась комедия Вуди Аленна «Энни Холл», которая вышла на экраны в 1977 году.

Кроме того, в рейтинг попали «День сурка» Харольда Рэмиса, «Утиный суп» Лео Маккери, «Житие Брайана по Монти Пайтон» Терри Джонса, «Аэроплан», а также «Время развлечений», «Это Spinal Tap» и «Генерал». Стоит отметить, что все эти кинокомедии были сняты в XX веке.

Всего в опросе BBC участвовало 253 кинокритика.