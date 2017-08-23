В Афганистане подорвался террорист-смертник

2017-08-23 12:00 | www.oxu.az | 2

Около 30 человек погибли и пострадали при подрыве террориста-смертника на юге Афганистана.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на неназванного чиновника в местной администрации.

Точное число погибших и пострадавших не уточняется. Известно, что среди них сотрудники службы безопасности и гражданские лица.

Между тем, по данным агентства Франс Пресс, в атаке погибли пять человек, 25 пострадали, в их числе женщины и дети.

В среду утром террорист-смертник осуществил подрыв автомобиля у здания полицейского управления на юге Афганистана. Инцидент произошел в административном центре провинции Гильменд — городе Лашкаргах. Целью взрыва был военный конвой.

Как сообщил телеканал Tolo News, ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение «Талибан».

Н.О.