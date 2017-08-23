Немецкая овчарка управляет тележкой в супермаркете – ВИДЕО

2017-08-23 12:03 | www.oxu.az | 2

Пользователь Twitter под ником @ashleenn_ опубликовала короткое видео, на котором запечатлела немецкую овчарку, управляющую тележкой в супермаркете, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Твит быстро стал вирусным: он собрал более 287 тысяч ретвитов и свыше полумиллиона лайков.

В ролике видно, как пес положил передние лапы на ручку тележки и с высунутым языком прогулялся по магазину. В комментариях пользователи умилились тому, что собака помогает своему хозяину ходить за покупками.

Некоторые отметили, что в детстве испытывали те же эмоции, что и пес, когда родители разрешали управлять тележкой.

И.Ф.