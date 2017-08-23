Нефтяная корзина ОПЕК подешевела

2017-08-23 12:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 22 августа составила 49,5 доллара за баррель, что на 0,3 доллара меньше показателя понедельника, сообщили Trend в среду в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ), Merey (Венесуэла) и Zafiro (Экваториальная Гвинея).

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о том, что запасы бензина и дистиллятов в США выросли более чем на один миллион баррелей за неделю, завершившуюся 18 августа.

По состоянию на 11:57, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,44 процента — до 51,64 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,46 процента — до 47,61 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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