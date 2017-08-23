Агамирза про Байрама Кюрдаханылы: Сколько я не кричал, он не открыл глаза

2017-08-23 12:10 | www.oxu.az | 4

Мейханщик Агамирза подтвердил, что это его родственник сбил на автомобиле Байрама Кюрдаханылы.

Как передает Oxu.Az, в интервью yeniçağ.az Агамирза подтвердил эту новость.

«Сбивший Байрама Эмин – мой дальний родственник. Кто хотел, чтобы такое произошло? Эмин говорит, что не ехал на высокой скорости в момент аварии. Байрам внезапно появился перед машиной. Эмин попытался свернуть, но тщетно. Он сам отвез сбитого в больницу».

Агамирза заявил, что провел ночь рядом с Байрамом в больницу.

«Он был в реанимации, я вошел туда с его братом. Сколько я не звал, Байрам очнись, я рядом с тобой, он не услышал, был в коме. Столько лет провести в тюрьме и выжить, а потом погибнуть под колесами автомобиля. Такая у него была судьба. Я все еще в шоке, не могу прийти в себя».

А.С.

