Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом корпусе полной средней школы номер 257 в Баку (версия 2)

2017-08-23 12:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с условиями, созданными в новом корпусе полной средней школы N 257 в Хатаинском районе Баку.

Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проделанной в новом корпусе работе.

Было сообщено, что существующий корпус школы рассчитан на 1176 ученических мест, действует с 1974 года. В школе имеется 38 классов, три класса информатики, три лаборатории, спортивный и актовый залы, столовая.

Существующий корпус этого учебного заведения был капитально отремонтирован в соответствии с планом мероприятий "Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков на 2011-2013 годы", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева в 2011 году.

Здесь созданы все условия для обучения учащихся на высоком уровне, классы оснащены необходимыми учебными пособиями.

Построенный новый корпус школы трехэтажный. В фойе установлен фотостенд отражающий внимание сфере образования великого лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

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