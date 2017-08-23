В результате ДТП трагически погиб мастер мейханы Байрам Кюрдаханлы

2017-08-23 12:31 | www.apa.az | 4

МВД распространило сообщение в связи с ДТП, в результате которого скончался известный исполнитель мейханы Байрам Кюрдаханлы.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, 23 августа примерно в 2 часа на территории поселка Кюрдахан Сабунчинского района автомобиль марки «Peugeot», за рулем которого находился житель города Баку Рамин Фархадов, сбил переходящего дорогу Байрама Гулиева. Б. Гулиев был доставлен в больницу. Спасти его жизнь не удалось.

Сабунчинский РУП ведет расследование.

Отметим, известный мейханщик Байрам Гулиев был известен как Байрам Кюрдаханлы.