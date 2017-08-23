Азербайджан опустился на 1 строчку в рейтинг-листе УЕФА

2017-08-23 12:36 | www.apa.az | 3

После окончания первого игрового дня ответных матчей плей-офф еврокубков обнародован рейтинг-лист УЕФА.

Как сообщает apasport.az, 5 встреч Лиги чемпионов привели к ряду изменений в списке.

Эти изменения коснулись и Азербайджана. Наша страна совершила спуск на 1 строчку.

Это произошло из-за рывка Шотландии на 4 строчки. Вследствие попадания «Селтика» в групповой раунд Лиги чемпионов британцы поднялись на 22-ое место. Азербайджан ухудшил свою позицию, как и Беларусь, Болгария и Швеция и опустился на 23-ю строчку.

В нынешнем сезоне мы заработали 2,875 рейтинговых очков. Наибольшую прибавку записал в наш актив «Карабах» – 1,125 очков. Что касается наших клубов, выбывших из борьбы, то «Интер» пополнил наш рейтинг на 0,750, «Зиря» на 0,625, «Габала» на 0,375 очков.

Наш рейтинг, подсчитываемый по сумме последних 5 сезонов, составляет 17,625. Азербайджан уступает идущей на 22-ом месте Шотландии лишь по дополнительным показателям.

В случае преодоления этапа «Карабахом», который встретится сегодня в Дании с «Копенгагеном» мы сможем как минимум вернуть себе утраченные позиции. Если же агдамцы преодолеют этап, победив соперника или сыграв вничью, этого может оказаться достаточно для подъёма до 21-го места.

Из-за подъёма Греции на 12-ое место Австрия и Чехия совершили спуск на 1 строчку. Словения же обошла Лихтенштейн.

Отметим, что возглавляет список Испания – 90,141 очков.

страны 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 сумма клубы 1 Испания 23.000 20.214 23.928 20.142 2.857 90.141 7/ 7 2 Германия 14.714 15.857 16.428 14.571 1.857 63.427 6/ 7 3 Англия 16.785 13.571 14.250 14.928 2.857 62.391 7/ 7 4 Италия 14.166 19.000 11.500 14.250 2.833 61.749 6/ 6 5 Франция 8.500 10.916 11.083 14.416 2.000 46.915 5/ 6 6 Россия 10.416 9.666 11.500 9.200 2.200 42.982 5/ 5 7 Португалия 9.916 9.083 10.500 8.083 2.166 39.748 6/ 6 8 Бельгия 6.400 9.600 7.400 12.500 1.200 37.100 3/ 5 9 Украина 7.833 10.000 9.800 5.500 1.600 34.733 4/ 5 10 Турция 6.700 6.000 6.600 9.700 1.600 30.600 4/ 5 11 Голландия 5.916 6.083 5.750 9.100 1.700 28.549 4/ 5 12 Греция 6.100 6.200 5.400 5.800 2.900 26.400 4/ 5 13 Австрия 7.800 4.125 3.800 7.375 3.125 26.225 3/ 4 14 Чехия 8.000 3.875 7.300 5.500 1.100 25.775 3/ 5 15 Швейцария 7.200 6.900 5.300 4.300 1.300 25.000 3/ 5 16 Хорватия 4.375 6.875 4.500 5.125 3.375 24.250 4/ 4 17 Дания 3.800 2.900 5.500 8.500 3.125 23.825 2/ 4 18 Израиль 5.750 1.375 2.250 6.750 4.000 20.125 2/ 4 19 Польша 3.125 4.750 5.500 3.875 2.750 20.000 1/ 4 20 Кипр 2.750 3.300 3.000 5.500 4.375 18.925 3/ 4 21 Румыния 6.875 5.125 2.250 3.300 1.100 18.650 2/ 5 22 Шотландия 3.250 4.000 3.000 4.375 3.000 17.625 1/ 4 23 Азербайджан 2.500 3.625 4.375 4.250 2.875 17.625 1/ 4 24 Беларусь 1.750 5.500 5.125 3.000 2.000 17.375 1/ 4 25 Болгария 5.625 4.250 1.000 4.250 2.125 17.250 1/ 4 26 Швеция 3.200 3.900 4.750 2.750 2.625 17.225 1/ 4 27 Норвегия 2.600 2.200 7.250 1.375 2.750 16.175 1/ 4 28 Казахстан 3.125 3.375 4.625 2.750 2.250 16.125 1/ 4 29 Сербия 2.500 2.750 4.250 2.875 2.125 14.500 2/ 4 30 Словения 2.625 4.000 1.000 2.250 3.875 13.750 2/ 4 31 Лихтенштейн 1.000 2.500 5.000 2.500 2.000 13.000 1 32 Словакия 1.625 2.750 3.750 2.125 1.875 12.125 4 33 Исландия 2.500 2.500 1.125 1.000 1.125 8.250 1/ 4 34 Венгрия 0.875 2.125 1.625 1.875 1.625 8.125 1/ 4 35 Молдова 3.375 1.750 1.250 0.875 0.875 8.125 1/ 4 36 Албания 2.000 0.875 2.125 0.875 1.500 7.375 1/ 4 37 Македония 0.500 1.125 1.500 1.250 2.625 7.000 2/ 4 38 Финляндия 0.500 2.400 1.000 1.750 1.250 6.900 4 39 Ирландия 0.250 2.000 0.700 2.625 1.125 6.700 4 40 Босния и Герцеговина 1.500 1.750 1.500 0.500 1.375 6.625 4 41 Латвия 1.625 0.250 1.625 1.375 0.750 5.625 4 42 Эстония 1.000 1.500 1.000 1.375 0.625 5.500 4 43 Литва 1.250 0.500 0.750 0.500 2.250 5.250 1/ 4 44 Черногория 1.250 0.750 1.000 0.875 1.125 5.000 4 45 Грузия 1.875 1.250 0.625 1.125 0.125 5.000 4 46 Армения 1.125 0.375 1.625 1.125 0.625 4.875 4 47 Мальта 0.875 0.125 0.875 1.250 1.375 4.500 4 48 Люксембург 1.500 0.500 0.750 0.750 0.875 4.375 4 49 Северная Ирландия 0.875 1.375 0.750 0.500 0.750 4.250 4 50 Уэльс 0.750 0.125 1.500 1.000 0.500 3.875 4 51 Фарерские острова 0.875 1.375 0.375 0.375 0.750 3.750 4 52 Гибралтар 0.000 0.250 0.750 1.500 0.500 3.000 3 53 Андорра 0.333 0.500 0.166 0.166 0.166 1.331 3 54 Сан-Марино 0.333 0.000 0.000 0.000 0.166 0.499 3 55 Косово 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2

Примечание: В столбце «клубы» перед знаком «/» указано число клубов, продолжающих борьбу.