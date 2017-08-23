Азербайджан опустился на 1 строчку в рейтинг-листе УЕФА
2017-08-23 12:36 | www.apa.az | 3
После окончания первого игрового дня ответных матчей плей-офф еврокубков обнародован рейтинг-лист УЕФА.
Как сообщает apasport.az, 5 встреч Лиги чемпионов привели к ряду изменений в списке.
Эти изменения коснулись и Азербайджана. Наша страна совершила спуск на 1 строчку.
Это произошло из-за рывка Шотландии на 4 строчки. Вследствие попадания «Селтика» в групповой раунд Лиги чемпионов британцы поднялись на 22-ое место. Азербайджан ухудшил свою позицию, как и Беларусь, Болгария и Швеция и опустился на 23-ю строчку.
В нынешнем сезоне мы заработали 2,875 рейтинговых очков. Наибольшую прибавку записал в наш актив «Карабах» – 1,125 очков. Что касается наших клубов, выбывших из борьбы, то «Интер» пополнил наш рейтинг на 0,750, «Зиря» на 0,625, «Габала» на 0,375 очков.
Наш рейтинг, подсчитываемый по сумме последних 5 сезонов, составляет 17,625. Азербайджан уступает идущей на 22-ом месте Шотландии лишь по дополнительным показателям.
В случае преодоления этапа «Карабахом», который встретится сегодня в Дании с «Копенгагеном» мы сможем как минимум вернуть себе утраченные позиции. Если же агдамцы преодолеют этап, победив соперника или сыграв вничью, этого может оказаться достаточно для подъёма до 21-го места.
Из-за подъёма Греции на 12-ое место Австрия и Чехия совершили спуск на 1 строчку. Словения же обошла Лихтенштейн.
Отметим, что возглавляет список Испания – 90,141 очков.
|
страны
|
13/14
|
14/15
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
сумма
|
клубы
|
1
|
Испания
|
23.000
|
20.214
|
23.928
|
20.142
|
2.857
|
90.141
|
7/ 7
|
2
|
Германия
|
14.714
|
15.857
|
16.428
|
14.571
|
1.857
|
63.427
|
6/ 7
|
3
|
Англия
|
16.785
|
13.571
|
14.250
|
14.928
|
2.857
|
62.391
|
7/ 7
|
4
|
Италия
|
14.166
|
19.000
|
11.500
|
14.250
|
2.833
|
61.749
|
6/ 6
|
5
|
Франция
|
8.500
|
10.916
|
11.083
|
14.416
|
2.000
|
46.915
|
5/ 6
|
6
|
Россия
|
10.416
|
9.666
|
11.500
|
9.200
|
2.200
|
42.982
|
5/ 5
|
7
|
Португалия
|
9.916
|
9.083
|
10.500
|
8.083
|
2.166
|
39.748
|
6/ 6
|
8
|
Бельгия
|
6.400
|
9.600
|
7.400
|
12.500
|
1.200
|
37.100
|
3/ 5
|
9
|
Украина
|
7.833
|
10.000
|
9.800
|
5.500
|
1.600
|
34.733
|
4/ 5
|
10
|
Турция
|
6.700
|
6.000
|
6.600
|
9.700
|
1.600
|
30.600
|
4/ 5
|
11
|
Голландия
|
5.916
|
6.083
|
5.750
|
9.100
|
1.700
|
28.549
|
4/ 5
|
12
|
Греция
|
6.100
|
6.200
|
5.400
|
5.800
|
2.900
|
26.400
|
4/ 5
|
13
|
Австрия
|
7.800
|
4.125
|
3.800
|
7.375
|
3.125
|
26.225
|
3/ 4
|
14
|
Чехия
|
8.000
|
3.875
|
7.300
|
5.500
|
1.100
|
25.775
|
3/ 5
|
15
|
Швейцария
|
7.200
|
6.900
|
5.300
|
4.300
|
1.300
|
25.000
|
3/ 5
|
16
|
Хорватия
|
4.375
|
6.875
|
4.500
|
5.125
|
3.375
|
24.250
|
4/ 4
|
17
|
Дания
|
3.800
|
2.900
|
5.500
|
8.500
|
3.125
|
23.825
|
2/ 4
|
18
|
Израиль
|
5.750
|
1.375
|
2.250
|
6.750
|
4.000
|
20.125
|
2/ 4
|
19
|
Польша
|
3.125
|
4.750
|
5.500
|
3.875
|
2.750
|
20.000
|
1/ 4
|
20
|
Кипр
|
2.750
|
3.300
|
3.000
|
5.500
|
4.375
|
18.925
|
3/ 4
|
21
|
Румыния
|
6.875
|
5.125
|
2.250
|
3.300
|
1.100
|
18.650
|
2/ 5
|
22
|
Шотландия
|
3.250
|
4.000
|
3.000
|
4.375
|
3.000
|
17.625
|
1/ 4
|
23
|
Азербайджан
|
2.500
|
3.625
|
4.375
|
4.250
|
2.875
|
17.625
|
1/ 4
|
24
|
Беларусь
|
1.750
|
5.500
|
5.125
|
3.000
|
2.000
|
17.375
|
1/ 4
|
25
|
Болгария
|
5.625
|
4.250
|
1.000
|
4.250
|
2.125
|
17.250
|
1/ 4
|
26
|
Швеция
|
3.200
|
3.900
|
4.750
|
2.750
|
2.625
|
17.225
|
1/ 4
|
27
|
Норвегия
|
2.600
|
2.200
|
7.250
|
1.375
|
2.750
|
16.175
|
1/ 4
|
28
|
Казахстан
|
3.125
|
3.375
|
4.625
|
2.750
|
2.250
|
16.125
|
1/ 4
|
29
|
Сербия
|
2.500
|
2.750
|
4.250
|
2.875
|
2.125
|
14.500
|
2/ 4
|
30
|
Словения
|
2.625
|
4.000
|
1.000
|
2.250
|
3.875
|
13.750
|
2/ 4
|
31
|
Лихтенштейн
|
1.000
|
2.500
|
5.000
|
2.500
|
2.000
|
13.000
|
1
|
32
|
Словакия
|
1.625
|
2.750
|
3.750
|
2.125
|
1.875
|
12.125
|
4
|
33
|
Исландия
|
2.500
|
2.500
|
1.125
|
1.000
|
1.125
|
8.250
|
1/ 4
|
34
|
Венгрия
|
0.875
|
2.125
|
1.625
|
1.875
|
1.625
|
8.125
|
1/ 4
|
35
|
Молдова
|
3.375
|
1.750
|
1.250
|
0.875
|
0.875
|
8.125
|
1/ 4
|
36
|
Албания
|
2.000
|
0.875
|
2.125
|
0.875
|
1.500
|
7.375
|
1/ 4
|
37
|
Македония
|
0.500
|
1.125
|
1.500
|
1.250
|
2.625
|
7.000
|
2/ 4
|
38
|
Финляндия
|
0.500
|
2.400
|
1.000
|
1.750
|
1.250
|
6.900
|
4
|
39
|
Ирландия
|
0.250
|
2.000
|
0.700
|
2.625
|
1.125
|
6.700
|
4
|
40
|
Босния и Герцеговина
|
1.500
|
1.750
|
1.500
|
0.500
|
1.375
|
6.625
|
4
|
41
|
Латвия
|
1.625
|
0.250
|
1.625
|
1.375
|
0.750
|
5.625
|
4
|
42
|
Эстония
|
1.000
|
1.500
|
1.000
|
1.375
|
0.625
|
5.500
|
4
|
43
|
Литва
|
1.250
|
0.500
|
0.750
|
0.500
|
2.250
|
5.250
|
1/ 4
|
44
|
Черногория
|
1.250
|
0.750
|
1.000
|
0.875
|
1.125
|
5.000
|
4
|
45
|
Грузия
|
1.875
|
1.250
|
0.625
|
1.125
|
0.125
|
5.000
|
4
|
46
|
Армения
|
1.125
|
0.375
|
1.625
|
1.125
|
0.625
|
4.875
|
4
|
47
|
Мальта
|
0.875
|
0.125
|
0.875
|
1.250
|
1.375
|
4.500
|
4
|
48
|
Люксембург
|
1.500
|
0.500
|
0.750
|
0.750
|
0.875
|
4.375
|
4
|
49
|
Северная Ирландия
|
0.875
|
1.375
|
0.750
|
0.500
|
0.750
|
4.250
|
4
|
50
|
Уэльс
|
0.750
|
0.125
|
1.500
|
1.000
|
0.500
|
3.875
|
4
|
51
|
Фарерские острова
|
0.875
|
1.375
|
0.375
|
0.375
|
0.750
|
3.750
|
4
|
52
|
Гибралтар
|
0.000
|
0.250
|
0.750
|
1.500
|
0.500
|
3.000
|
3
|
53
|
Андорра
|
0.333
|
0.500
|
0.166
|
0.166
|
0.166
|
1.331
|
3
|
54
|
Сан-Марино
|
0.333
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.166
|
0.499
|
3
|
55
|
Косово
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
2
Примечание: В столбце «клубы» перед знаком «/» указано число клубов, продолжающих борьбу.