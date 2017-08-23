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Азербайджан опустился на 1 строчку в рейтинг-листе УЕФА

2017-08-23 12:36 | www.apa.az | 3

После окончания первого игрового дня ответных матчей плей-офф еврокубков обнародован рейтинг-лист УЕФА.

Как сообщает apasport.az, 5 встреч Лиги чемпионов привели к ряду изменений в списке.

Эти изменения коснулись и Азербайджана. Наша страна совершила спуск на 1 строчку.

Это произошло из-за рывка Шотландии на 4 строчки. Вследствие попадания «Селтика» в групповой раунд Лиги чемпионов британцы поднялись на 22-ое место. Азербайджан ухудшил свою позицию, как и Беларусь, Болгария и Швеция и опустился на 23-ю строчку.

В нынешнем сезоне мы заработали 2,875 рейтинговых очков. Наибольшую прибавку записал в наш актив «Карабах» – 1,125 очков. Что касается наших клубов, выбывших из борьбы, то «Интер» пополнил наш рейтинг на 0,750, «Зиря» на 0,625, «Габала» на 0,375 очков.

Наш рейтинг, подсчитываемый по сумме последних 5 сезонов, составляет 17,625. Азербайджан уступает идущей на 22-ом месте Шотландии лишь по дополнительным показателям.

В случае преодоления этапа «Карабахом», который встретится сегодня в Дании с «Копенгагеном» мы сможем как минимум вернуть себе утраченные позиции. Если же агдамцы преодолеют этап, победив соперника или сыграв вничью, этого может оказаться достаточно для подъёма до 21-го места.

Из-за подъёма Греции на 12-ое место Австрия и Чехия совершили спуск на 1 строчку. Словения же обошла Лихтенштейн.

Отметим, что возглавляет список Испания – 90,141 очков.

страны

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

сумма

клубы

1

Испания

23.000

20.214

23.928

20.142

2.857

90.141

7/ 7

2

Германия

14.714

15.857

16.428

14.571

1.857

63.427

6/ 7

3

Англия

16.785

13.571

14.250

14.928

2.857

62.391

7/ 7

4

Италия

14.166

19.000

11.500

14.250

2.833

61.749

6/ 6

5

Франция

8.500

10.916

11.083

14.416

2.000

46.915

5/ 6

6

Россия

10.416

9.666

11.500

9.200

2.200

42.982

5/ 5

7

Португалия

9.916

9.083

10.500

8.083

2.166

39.748

6/ 6

8

Бельгия

6.400

9.600

7.400

12.500

1.200

37.100

3/ 5

9

Украина

7.833

10.000

9.800

5.500

1.600

34.733

4/ 5

10

Турция

6.700

6.000

6.600

9.700

1.600

30.600

4/ 5

11

Голландия

5.916

6.083

5.750

9.100

1.700

28.549

4/ 5

12

Греция

6.100

6.200

5.400

5.800

2.900

26.400

4/ 5

13

Австрия

7.800

4.125

3.800

7.375

3.125

26.225

3/ 4

14

Чехия

8.000

3.875

7.300

5.500

1.100

25.775

3/ 5

15

Швейцария

7.200

6.900

5.300

4.300

1.300

25.000

3/ 5

16

Хорватия

4.375

6.875

4.500

5.125

3.375

24.250

4/ 4

17

Дания

3.800

2.900

5.500

8.500

3.125

23.825

2/ 4

18

Израиль

5.750

1.375

2.250

6.750

4.000

20.125

2/ 4

19

Польша

3.125

4.750

5.500

3.875

2.750

20.000

1/ 4

20

Кипр

2.750

3.300

3.000

5.500

4.375

18.925

3/ 4

21

Румыния

6.875

5.125

2.250

3.300

1.100

18.650

2/ 5

22

Шотландия

3.250

4.000

3.000

4.375

3.000

17.625

1/ 4

23

Азербайджан

2.500

3.625

4.375

4.250

2.875

17.625

1/ 4

24

Беларусь

1.750

5.500

5.125

3.000

2.000

17.375

1/ 4

25

Болгария

5.625

4.250

1.000

4.250

2.125

17.250

1/ 4

26

Швеция

3.200

3.900

4.750

2.750

2.625

17.225

1/ 4

27

Норвегия

2.600

2.200

7.250

1.375

2.750

16.175

1/ 4

28

Казахстан

3.125

3.375

4.625

2.750

2.250

16.125

1/ 4

29

Сербия

2.500

2.750

4.250

2.875

2.125

14.500

2/ 4

30

Словения

2.625

4.000

1.000

2.250

3.875

13.750

2/ 4

31

Лихтенштейн

1.000

2.500

5.000

2.500

2.000

13.000

1

32

Словакия

1.625

2.750

3.750

2.125

1.875

12.125

4

33

Исландия

2.500

2.500

1.125

1.000

1.125

8.250

1/ 4

34

Венгрия

0.875

2.125

1.625

1.875

1.625

8.125

1/ 4

35

Молдова

3.375

1.750

1.250

0.875

0.875

8.125

1/ 4

36

Албания

2.000

0.875

2.125

0.875

1.500

7.375

1/ 4

37

Македония

0.500

1.125

1.500

1.250

2.625

7.000

2/ 4

38

Финляндия

0.500

2.400

1.000

1.750

1.250

6.900

4

39

Ирландия

0.250

2.000

0.700

2.625

1.125

6.700

4

40

Босния и Герцеговина

1.500

1.750

1.500

0.500

1.375

6.625

4

41

Латвия

1.625

0.250

1.625

1.375

0.750

5.625

4

42

Эстония

1.000

1.500

1.000

1.375

0.625

5.500

4

43

Литва

1.250

0.500

0.750

0.500

2.250

5.250

1/ 4

44

Черногория

1.250

0.750

1.000

0.875

1.125

5.000

4

45

Грузия

1.875

1.250

0.625

1.125

0.125

5.000

4

46

Армения

1.125

0.375

1.625

1.125

0.625

4.875

4

47

Мальта

0.875

0.125

0.875

1.250

1.375

4.500

4

48

Люксембург

1.500

0.500

0.750

0.750

0.875

4.375

4

49

Северная Ирландия

0.875

1.375

0.750

0.500

0.750

4.250

4

50

Уэльс

0.750

0.125

1.500

1.000

0.500

3.875

4

51

Фарерские острова

0.875

1.375

0.375

0.375

0.750

3.750

4

52

Гибралтар

0.000

0.250

0.750

1.500

0.500

3.000

3

53

Андорра

0.333

0.500

0.166

0.166

0.166

1.331

3

54

Сан-Марино

0.333

0.000

0.000

0.000

0.166

0.499

3

55

Косово

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2

Примечание: В столбце «клубы» перед знаком «/» указано число клубов, продолжающих борьбу.

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