В девяти районах Баку начинается большой снос

2017-08-23 12:14 | www.oxu.az | 3

С целью проведения работ по благоустройству в нескольких районах столицы, сноса аварийных жилых домов и строительства на их месте современных зданий, а также улучшения жилищных условий жителей аварийных зданий в феврале прошлого года Кабинет министров принял решение №86.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Спутник, согласно решению, в течение 5 лет в девяти районах столицы старые жилые здания будут снесены и заменены новыми.

В Сураханском районе под снос попадают 63 жилых здания (1127 квартир, 3828 жильцов), в Насиминском районе - 226 (5771 квартира, 16 206 жильцов), в Хатаинском районе - 99 (2016 квартир, 6956 жильцов), в Наримановском районе - 219 (3028 квартир, 11031 жилец), в Низаминском районе - 131 (1779 квартир, 5395 жильцов), в Ясамальском районе - 18 (427 квартир, 1257 жильцов), в Сабаильском районе - 41 (535 квартир, 1819 жильцов), в Пираллахинском районе - 297 (1174 квартиры, 3131 жилец).

Жители аварийных зданий временно, пока будет строиться новый жилой комплекс, будут расселены в съемных квартирах.

Органам исполнительной власти поручено оплатить аренду съемного жилья, а после постройки нового жилого комплекса предоставить жильцам соответствующие квартиры.

Л.А.

