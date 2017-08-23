В Грузии в ДТП с участием микроавтобусов пострадали 28 человек

2017-08-23 12:18 | www.oxu.az | 5

28 человек пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов на центральной магистрали, соединяющей Аджарию и черноморский регион Гурию, сообщает Oxu.Az со ссылкой на newsgeorgia.ge.

Как сообщает Аджарское телевидение Общественного вещателя Грузии, все пострадавшие были доставлены в клинику в Кобулети, состояние четырех из них тяжелое. По словам министра здравоохранения и социальной защиты Аджарии Заала Микеладзе, троим пострадавшим в ближайшее время будут проведены операции.

МВД Грузии по факту возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью». Виновнику ДТП грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет .

И.Ф.