В отдельных регионах Азербайджана ожидается 41 градус тепла

2017-08-23 12:40 | www.apa.az | 5

Подует северо-восточный ветер.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25°, днем 32-37°, в Баку ночью 23-25°, днем 35-37° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 45-55%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет туман.

Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 36-41°, в горах ночью 14-19°, днем 25-30° тепла.