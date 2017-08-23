Число желающих совершить хадж паломников из Азербайджана превысило квоту

2017-08-23 12:43 | www.apa.az | 4

Число желающих совершить хадж паломников из Азербайджана превысило квоту.

Как сообщает АПА, в список паломников были добавлены еще 300 человек.

Напомним, ранее квота была установлена в 600 человек. Таким образом, из Азербайджана в хадж в этом году отправится 900 паломников.

Отметим, паломничество начинается с 24 августа. Несмотря на повышение квоты, количество паломников в этом году небольшое. В 2016 году в хадж из Азербайджана отправились 1040 человек. В отличие от предыдущих лет, в этом году паломникам не предлагаются различные пакеты (VIP и относительно недорогие). Стоимость пакета на одного человека составляет 3850 долларов США. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке в этом году паломники отправятся в Саудовскую Аравию не на автобусах, а на самолетах, рейсами авиакомпании АЗАЛ. Единственным организатором паломничества в Мекку в Азербайджане является Управление мусульман Кавказа.

