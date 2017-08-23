В Баку состоялся мастер-класс для молодых шахматистов – ФОТО

2017-08-23 12:24 | www.oxu.az | 5

В Шахматной академии им.Вугара Гашимова состоялся мастер-класс под руководством международного гроссмейстера Рашада Бабаева.

Как передает Oxu.Az, в интерактивном мастер-классе участвовали до 20 молодых шахматистов в возрасте 8-14 лет. В мероприятии, которое состоялось на безвозмездной основе, участвовали как молодые шахматисты из столицы, так и из других городов.

Мастер-класс состоялся в преддверии Чемпионата Европы по шахматам среди молодежи, который пройдет 4-15 сентября в Румынии.

Исмаил Фаталиев

Фото: Эхтирам Джаби