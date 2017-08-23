МВД: В Лянкяране задержали поджигателя автомобиля Азеришыг

2017-08-23 12:45 | www.apa.az | 3

Житель Лянкярана кинул в контролера региональной электросети стакан, облил бензином и поджег принадлежащий организации автомобиль.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 22 августа в одном из кафе на территории города Лиман Лянкяранского района житель города Сарвар Мамедов из хулиганских побуждений кинул в инженера-контролера стакан, облил бензином и частично поджег стоящий перед кафе автомобиль марки «Mercedes», принадлежащий организации.

В результате проведенных сотрудниками отдела полиции города Лянкяран оперативных мероприятий С. Мамедов был задержан.