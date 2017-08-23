Синоптики обещают возвращение жары

2017-08-23 12:32 | www.oxu.az | 3

В четверг, 24 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-25, днем - 32-37, в Баку ночью - 23-25, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность 45-55 %.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане - 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 36-41, в горах ночью - 14-19, днем - 25-30 градусов тепла.

А.Г.