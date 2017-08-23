В Швейцарии главреда Der Spiegel оштрафовали за превышение скорости на километр

2017-08-23 12:36 | www.oxu.az | 3

В Швейцарии оштрафовали главного редактора немецкого журнала Der Spiegel после того, как он превысил скорость на 1 километр в час.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал aboutswiss.ch.

Как пояснил Клаус Бринкбоймер, ему пришло письмо из местной полиции. В нем отмечалось, что журналист нарушил правила дорожного движения в Цюрихе: на улице, где максимальная разрешенная скорость 50 километров в час, он ехал со скоростью 54 километра в час. Три километра отнесли на счет погрешности прибора, следовательно, Бринкбоймер превысил скорость ровно на 1 километр в час. Ему предписано уплатить штраф в размере 37,38 евро.

«Дорогая Швейцария, я знаю, ты хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез, но иногда это непросто», - прокомментировал произошедшее журналист.

Н.О.