Азербайджанский вуз внедряет систему управления образованием

2017-08-23 12:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Западный университет внедряет инновационную платформу управления образованием – Unibook, сказал Trend глава компании Neuron Technologies Исмаил Алекберов.

По словам Алекберова, контракт на внедрение системы был подписан на кануне и работы по интеграции уже начаты.

"Через неделю начнутся тренинги по работе с данной системой, и уже к началу нового учебного года можно будет пользоваться возможностями Unibook ", - сказал Алекберов.

Решение, которое базируется на облачной инфраструктуре, позволяет автоматизировать деятельность вузов, вести учет посещаемости, составлять электронные журналы и так далее.

Каждый пользователь Unibook может открыть свой персональный профиль, планировать повседневные работы, получить доступ к электронной библиотеке, расписанию уроков, внутренней социальной сети, онлайн-платежам и т.д. В общей сложности в систему заложено около 50 интерактивных модулей. В перспективе платформа будет дополнена функционалом дистанционного образования, что позволит удаленно участвовать в тренингах, обучаться иностранным языкам, бухгалтерии и другим предметам.

Система управления образованием Unibook внедрена в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, в Государственной таможенной академии Азербайджана в Азербайджанской национальной консерватории и др. Интеллектуальная платформа Unibook также экспортируется на международный рынок.

(Автор: Гусейн Велиев)

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