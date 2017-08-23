Объявлено вознаграждение за информацию об убийце чемпиона мира по пауэрлифтингу

2017-08-23 12:40 | www.oxu.az | 3

Полиция объявила о вознаграждении в 500 тыс. рублей за информацию о местонахождении подозреваемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске, сообщило УМВД России по Хабаровскому краю.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на interfax.ru, в сообщении говорится:

«Гарантировано вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию, способствующую задержанию 25-летнего Анар Алияр-оглы Аллахверанова». Отмечается, что анонимность и конфиденциальность гарантируются.

Как сообщалось ранее, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев был убит в ходе драки у одного из городских кафе утром 20 августа. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве - уроженец Амурска - скрылся сразу после произошедшего. По факту случившегося было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Позднее следствие переквалифицировало действия молодого человека на п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

И.Ф.