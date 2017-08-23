Саудовская полиция арестовала танцевавшего на улице под «Макарену» подростка – ВИДЕО

2017-08-23 12:48 | www.oxu.az | 3

Полиция Саудовской Аравии задержала 14-летнего подростка, который станцевал на автомобильном переходе в городе Джедда под знаменитый хит 1990-х годов «Макарена».

Как передает Oxu.Az, запись с танцем широко распространилась в соцсетях. Впрочем, достаточно быстро танцора отпустили, сделав ему предупреждение.

Согласно опубликованному 22 августа заявлению полицейского управления, причиной задержания молодого человека стало «непристойное поведение на публике» и создание помех транспорту, сообщает Guardian. Имя и национальность подростка не раскрываются.

Спустя некоторое время виновного отпустили, вынеся ему, а также его опекуну предупреждение о недопустимости подобных действий, информирует Reuters.

На опубликованной в соцсетях 45-секундной записи, которая предположительно была сделана в июле прошлого года, подросток, одетый в футболку, спортивные шорты и кроссовки, выходит на середину пешеходного перехода. Затем он начинает танцевать перед машинами, остановившимися на красный свет.

Песня «Макарена» официально запрещена в Саудовской Аравии, поскольку, по мнению местных властей, она пропагандирует употребление наркотиков.

Н.О.