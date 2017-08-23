Бизнесмены в Азербайджане получили льготы для проектов стоимостью $1,6 млрд

2017-08-23 13:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня предприниматели Азербайджана получили 182 документа поощрения инвестиций, сообщает в среду министерство экономики Азербайджана.

Общая стоимость проектов, которые охватывает механизм поощрение инвестиций, составляет 1,6 миллиарда долларов. Реализация этих проектов позволит открыть свыше 11 тысяч новых рабочих места.

В Баку, окрестных поселках и Абшеронском районе в целом будет реализовано только 67 проектов, оставшиеся 115 – в регионах страны.

Как отмечает минэкономики, 70 документов охватывают проекты в сфере сельского хозяйства, 112 – промышленности. Больше всего документов получили проекты в сфере садоводства, чаеводства, пищевой промышленности производства резиновой и пластмассовой продукции.

В то же время, 169 предпринимателей получили 744 документа, которые позволяют им получить льготы при импорте технологического оборудования. Общая сумма льгот составила 30,5 миллиона долларов.

Документы поощрения инвестиций на семь лет освобождают предпринимателей от налога на землю и имущество, а также позволяют выплачивать в течение этого периода только половину подоходного налога и налога на прибыль. Импортируемое в ходе реализации проектов оборудование, у получивших документы поощрения инвестиций компаний, освобождается от уплаты НДС и таможенных пошлин.

(Автор: Азад Гасанли)

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