Названо число отправляющихся в хадж азербайджанцев

2017-08-23 12:54 | www.oxu.az | 4

Число азербайджанцев, совершающих паломничество хадж в этом году, превысит выделенную для страны квоту.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в хадж отправится на 300 человек больше предусмотренной квоты.

Напомним, что квота в этом году была рассчитана на 600 человек, а в настоящее время к паломничеству готовятся 900 человек. В 2016 году паломничество хадж совершили 1040 человек из Азербайджана.

Отметим, что паломничество начнется завтра - 24 августа. В отличие от прошлых лет, в этом году различные пакеты (ВИП и обычный) не предусмотрены. Стоимость пакета для одного человека составляет 3850 долларов. Из-за ситуации на Ближнем Востоке в этот раз паломники не отправятся в хадж на автобусе, а полетят самолетом в Саудовскую Аравию. Полеты будет осуществлять AZAL. Организацией хаджа в Азербайджане занимается только Управление мусульман Кавказа.

Э.А.