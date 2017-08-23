Пожарные Азербайджана активно участвуют в тушении лесных пожаров в Грузии

2017-08-23 14:03 | www.apa.az | 4

Как сообщает грузинское бюро АПА, в настоящее время пожарные машины МЧС и личный состав тушат пожар вблизи села Даба.

Вертолет МЧС с утра вместе с вертолетами Турции, Грузии и Беларуси принимает участие в операциях по предотвращению распространения огня.

Отметим, лесные пожары в Грузии начались 20 августа во второй половине дня. Порывистый ветер мешал полностью погасить пламя. В связи с пожаром функционирует специальный штаб.

По поручению президента Ильхама Алиева, к тушению лесных пожаров в Грузии привлечены 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) и экипаж из 6 человек.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и другие официальные лица страны выразили благодарность президенту Азербайджана за оказанную помощь.