Из моря в Приморском национальном парке извлекли тело женщины - ФОТО

2017-08-23 14:35 | www.apa.az | 6

8 августа, около 15.00, на территории Сабаилского района в Приморском национальном парке в море найдено тело женщины без признаков насильственной смерти.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, на вид женщине 50-55 лет, худощавого телосложения, волосы черные.

При обнаружении трупа на ней были золотые серьги, зеленая кофта и черное платье с длинным подолом.

Просьба к имеющим информацию о данном лице звонить по номеру телефонной службы «102» МВД АР или в 9-е отделение полиции Сабаилского РУП на телефонный номер 492-02-02.