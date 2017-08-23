США предложили россиянам получать визы в других странах

2017-08-23 13:00 | www.oxu.az | 4

Россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где сроки рассмотрения заявки меньшие, чем в Москве.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили РИА Новости в посольстве США в РФ.

«Граждане РФ, как и граждане других стран, могут подать документы на визу в консульствах США в любой стране мира. Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству. Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране», - пояснили в дипмиссии.

США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

Н.О.