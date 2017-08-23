До тех пор, пока не будет положен конец оккупации, армяно-турецкая граница не может быть открыта - азербайджанский депутат

2017-08-23 14:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Суждения о том, что, в случае подписания Турцией таможенного соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), членом которого также является Армения, это способствует новым инициативам по открытию армяно-турецкой границы, абсолютно безосновательны, сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров.

Насиров отметил, что, во-первых, вопрос подписания Турцией таможенного соглашения с ЕАЭС пока еще не утвержден руководством страны.

"Даже если Турция предпримет подобный шаг, это ни в коем случае не означает, что граница Турции с Арменией, являющейся членом ЕАЭС, откроется. Это невозможно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, в том числе выступая в Милли Меджлисе, что армяно-турецкая граница ни в коем случае не может быть открыта до тех пор, пока не будет положен конец оккупации азербайджанских территорий, пока Армения не выведет свои оккупационные силы. С другой стороны, в декларации о независимости Армении, в ее гербе и конституции нашли отражение территориальные претензии к Турции, поэтому об открытии армяно-турецкой границы не может быть и речи", - сказал депутат.

По его словам, несмотря на распространение армянской стороной такого рода информации, она абсолютно безосновательна.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)