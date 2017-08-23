Ramil Guliyev: Asker selamını Eren Bülbül için verdim

2017-08-23 13:15 | www.trend.az | 0

İngiltere'nin başkenti Londra'da 20.09'luk derecesiyle 200 metrede altın madalyaya uzanarak Türk spor tarihine geçen Guliyev, açıklamalarda bulundu.

Madalya töreninden önce şehit düşen Eren Bülbül'ün haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ve törende İstiklal Marşı okunurken verdiği asker selamının anlamını anlatan 27 yaşındaki sporcu, "Madalya töreninden önce teröristlerin Trabzon'daki 15 yaşındaki kardeşimizi (Eren Bülbül) şehit ettiğini öğrendim. 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm ve tüm dünyanın dikkatini çekmek için asker selamı verdim. Çok üzücü kötü bir haberdi. Onun için asker selamıyla dikkati çekmek istedim. Ona armağan ettim kazandığım madalyayı." ifadelerini kullandı.