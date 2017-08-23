В связи с пыльным туманом в Баку уровень загрязнения воздуха поднялся

2017-08-23 15:04 | www.apa.az | 4

Национальный департамент мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов в связи с наблюдаемым в Баку пыльным туманом перешел на оперативный режим работы.

Как сообщили АПА в пресс-службе ведомства, через каждые три часа департамент проводит мониторинг атмосферы.

Согласно информации, полученной с автоматических и стационарных мониторинговых станций, в 9:00 23 августа содержание пыли в воздухе Баку и Абшеронского полуострова зафиксирована на уровне 20 процентов, в 12:00 – 32 процента выше санитарной нормы.

Напомним, наблюдаемая в Баку и на Абшеронском полуострове пыль связана с поднятием движущегося с территории Туркменистана пыльного тумана в верхние слои атмосферы.