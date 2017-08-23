UNICEF выразила отношение к убийству армянами 2-летней Захры

2017-08-23 15:41 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА в Аппарате омбудсмена, об этом говорится в письме исполнительного директора Детского фонда ООН Энтони Лейка в ответ на заявление уполномоченного по правам человека в связи с убийством 4 июля 2-летней Захры Гулиевой в результате обстрела ВС Армении населенного пункта.

В письме говорится, что как отметил генсек ООН в марте, Организация Объединенных Наций призывает стороны избегать любых действий, которые могут нарушить договоренность о режиме прекращения огня, а также продемонстрировать решительность в урегулировании нагорно-карабахского конфликта мирным путем: «UNICEF надеется на обеспечение защиты всех детей, подвергшихся влиянию конфликта».

В письме подчеркивается, что азербайджанское представительство UNICEF будет делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность и оказать помощь детям и молодым людям.

Отметим, что 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.) получила ранение.