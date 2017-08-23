Задержан поджигатель автомобиля «Азеришыг»

2017-08-23 13:20 | www.oxu.az | 9

Министерство внутренних вел распространило информацию о поджоге автомобиля, принадлежащего Лянкяранской региональной электросети.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в министерстве сообщили, что 22 августа в одном из кафе на территории города Лиман Лянкяранского района Сарвар Мамедов на почве хулиганства бросил в инженера-контролера Лянкяранской региональной электросети стакан, частично сжег стоящий перед кафе принадлежащий сети автомобиль марки «Мерседес», облив его бензином.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского районного отделения полиции, С. Мамедов был задержан.

Н.О.