США приступили к созданию баллистической ракеты нового поколения

2017-08-23 13:30 | www.oxu.az | 4

Формирование технического задания и дальнейшую разработку перспективной межконтинентальной баллистической ракеты в интересах Минобороны США будут осуществлять компании Boeing и Northrop.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Defense News.

Окончательный облик и технические особенности МБР пока не определены — обе компании разработают свой вариант баллистической ракеты шахтного базирования и предоставят его для испытаний специалистам из Минобороны США.

Перспективная баллистическая ракета должна будет заменить устаревающие МБР шахтного базирования Minuteman III. Планы Минобороны США включают в себя закупку 450 перспективных ракет, которые заменят уже состоящие на вооружении Minuteman III. Перспективная разработка должна поступить на вооружение не позднее 2027 года, а предположительный срок службы новых МБР — около 30 лет.

Общая стоимость проекта модернизации баллистических ракет шахтного базирования в США может составить не менее 100 млрд долларов.

Н.О.