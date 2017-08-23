В индийской школе взорвался баллон с аммиаком

2017-08-23 15:11 | www.trend.az | 4

Пятьдесят школьников в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии были госпитализированы после взрыва баллона с аммиаком в среду, передает РИА Новости со ссылкой на издание Indian Express.

Согласно его данным, взрыв произошел после утечки на холодильном складе, расположенном рядом с несколькими школами в округе Чхиндвара. Здание близлежащей школы эвакуировано. Десятки школьников почувствовали себя плохо и упали в обморок. В больнице им провели необходимое обследование и дали лекарство, после чего отпустили домой.

Причиной взрыва баллона стала утечка газа, полиция занимается расследованием инцидента. По ее данным, пожарные машины и кареты скорой помощи прибыли на место вскоре после получения сообщения о взрыве. Сейчас ситуация находится под контролем, заключили правоохранители.