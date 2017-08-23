Чиновник «Международного Банка» признался на суде в присвоении 300 тысяч манатов

2017-08-23 16:00 | www.apa.az | 6

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу бывшего главного специалиста кредитного отделения филиала «Карабах» ОАО «Международный банк Азербайджана» Эльнура Гусейнова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как передает АПА, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова Эльнур Гусейнов сказал, что он потратил примерно 300 тысяч манатов. Э. Гусейнов отказался отвечать на вопрос о том, передавались эти деньги другим лицам или нет.

Судья Азад Меджидов предоставил обвиняемому время для возвращения нанесенного МБА ущерба.

На судебном процессе выяснилось, что обвиняемый должен банку в целом 550 тысяч манатов.

Процесс продолжится 30 августа.

Согласно приговору, Э. Гусейнов, злоупотребив должностными полномочиями, с 5 января 2012 года до 28 августа 2015 года, будучи главным специалистом кредитного отдела Гарадагского филиала ОАО «Международный банк Азербайджана», обратился к разным лицам и убедил их взять кредиты в этом филиале. Он сказал им, что основные и процентный долги по кредиту будет оплачивать сам, тем самым, обманув их. Таким образом, он оформил кредиты в размере 3 тысяч манатов на имена Мамедовой Сямры Орхан гызы, Гусейновой Гумру Орхан гызы, Азизова Азана Маир оглу, Гачаева Айдына Гачай оглу, Гахраманова Эльчина Рашид оглу, Джавани Мехди Хиджран оглу, а также 10 тысяч манатов на имя Эльдуза Рзаева, 7 тысяч манатов на имя Газанфара Искандерова.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба).