Генпрокуратура и МВД распространили заявление в связи с инцидентом в Лерикском районе, в результате которого погибли 3 человека

2017-08-23 16:07 | www.apa.az | 3

Пресс-службы Генпрокуратуры и МВД республики распространили информацию в связи с инцидентом в Лерикском районе, в результате которого погибли три человека.



Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам раскрыто тяжкое преступление, совершенное в Лерикском районе.



«Так, 22 августа текущего года в 05.20 в службу «102» МВД позвонил житель села Вивеземин Мехди Мирзазаде и сообщил, что его отец поджег дом, в котором они проживают, а также пытался убить его мать Шюкюфу и сестру Сусан.



В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники районной прокуратуры и полиции, по указанному адресу был зафиксирован пожар.



На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы Регионального центра МЧС, которым за короткое время удалось потушить огонь. В результате пожара полностью сгорел трехкомнатный одноэтажный дом общей площадью 137 кв.м.

После тушения пожара в доме были обнаружены обгоревшие до неузнаваемости тела хозяина квартиры Эльмана Гусейнова, его жены Шукюфы и дочери Сусан. С участием судмедэксперта были осмотрены место происшествия и тела, изъяты вещественные доказательства и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В ходе предварительного расследования в своих показаниях Мехди Мирзазаде сказал, что в этот день утром его отец зарезал ножом мать и сестру. Затем Эльман Гусейнов попытался нанести ранения и М. Мирзазаде, но тот выбежал во двор. После этого Э. Гусейнов поджег дом и сам сгорел в огне.

В ходе осмотра тел судмедэкспертизой на шее и правом плече Эльмана Гусейнова были обнаружены колото-резаные раны.

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 125 (доведение до самоубийства) и 186.2.2 (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие тяжкие последствия). Согласно заключению экспертизы было установлено несовпадение в показаниях М. Мирзазаде, вследствие чего он был задержан полицией в качестве подозреваемого лица.

В результате интенсивных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что 21 августа между Эльманом Гусейновым и его супругой возник спор на почве семейного конфликта. В ночь на 22 августа проснувшаяся на звуки Сусан обнаружила мать Шюкюфу без сознания на диване. Вошедший в спальню на внезапный шум М.Мирзазаде стал свидетелем убийства Сусан.



Затем чтобы замести следы преступления он облил тела членов семьи керосином из лампы в спальне, потом оставшуюся часть квартиры и сжег. В своих показаниях М.Мирзазаде признался, что убил отца, после чего поджег квартиру. Он представил орудие преступления - нож следствию.



В настоящее время продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия», - говорится в сообщении.