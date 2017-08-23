В Турции на матче полицейский заговорился по телефону и вошел на поле - ВИДЕО

2017-08-23 13:40 | www.oxu.az | 4

В рамках первого тура Кубка Турции по футболу между «Синопспором» и «Ени Амасьяспором» 22 августа произошел интересный инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на 81 минуте встречи отвечавший за безопасность на матче полицейский чиновник, говоря по телефону, вошел на поле. После знака бокового судьи полицейский покинул поле.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Н.О.

