В Йемене в результате удара ВВС аравийской коалиции погибли 35 человек

2017-08-23 15:17 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 35 мирных жителей стали жертвами бомбардировки ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене, передает в среду ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

По его данным, авиаудар был нанесен по северным предместьям Саны. Агентство "Синьхуа", в свою очередь, сообщает, что удар был нанесен по отелю, расположенному к северу от Саны.

По данным Reuters, 13 человек получили ранения.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.