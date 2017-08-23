Минэкологии перешло на оперативный режим работы в связи с пылевым туманом в Баку

2017-08-23 15:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пылевым туманом Национальный департамент мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана перешел на оперативный режим работы, каждые три часа проводится анализ проб атмосферного воздуха.

Как сообщили Trend в среду в пресс-службе министерства, по данным автоматических стационарных станций мониторинга качества воздуха, уровень запыленности воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове 23 августа по состоянию на 09:00 превышал на 20 процентов допустимую санитарную норму, в 12:00 – на 32 процента.

Напомним, что наблюдаемый в Баку и на Абшеронском полуострове пылевой туман был принесен воздушными массами со стороны Туркменистана. По прогнозам синоптиков, подобные погодные условия сохранятся на территории республики до 26 августа.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)