В NASA испытали новый лунный корабль

2017-08-23 13:50 | www.oxu.az | 4

Испытания лунного корабля Orion, разработанного компанией Lockheed Martin, признаны успешными.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба NASA.

Orion — один из вариантов создания пилотируемого корабля для полётов на Луну и Марс. Модульная конструкция позволяет брать на борт до шести членов экипажа.

Orion также является одним из самых дорогих космических проектов последних лет. На его создание уже потрачено более 14 млрд долларов. Первый беспилотный запуск корабля к Луне запланирован на 2019 год.

Н.О.