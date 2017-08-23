Испанский суд в 2015 году счел неопасным имама, спланировавшего теракт в Барселоне

2017-08-23 15:37 | www.trend.az | 3

Испанский судья Пабло де ла Рубиа отменил в 2015 году решение о высылке из Испании подданного Марокко имама Абдельбаки ас-Сати, который впоследствии планировал теракт в Барселоне, передает ТАСС со ссылкой на газету El Mundo.

По ее информации, два года назад судья посчитал, что марокканец не представляет "реальной угрозы" и продемонстрировал "усилия по интеграции в испанское общество". ас-Сати был задержан в 2010 году за торговлю наркотиками. В 2012 году его приговорили к четырем годам тюремного заключения.

Однако марокканец отбыл лишь часть срока и в апреле 2014 года вышел из тюрьмы. Власти испанской провинции Кастельон добивались высылки ас-Сати из страны и запрета на въезд в Испанию в течение пяти лет. Тем ни менее защита марокканца обжаловала решение о высылке.

В ночь с 16 на 17 августа в Альканаре прогремел взрыв, при котором погиб имам, планировавший теракт в Барселоне. Вскоре на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Жертвами теракта в каталонской столице стали 13 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".