Турецкая оппозиция призывает приостановить отношения с Эрбилем

2017-08-23 15:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Лидер турецкой оппозиционной Партии Большого Единства (BBP) Мустафа Дестеджи призвал правительство Турции приостановить все связи с курдской автономией Ирака, говорится в заявлении партии распространенном в среду.

Согласно сообщению, это заявление было сделано в связи с тем, что курдская автономия Ирака намерена провести референдум о независимости.

«В случае если Эрбиль будет настаивать на проведении референдума о независимости, Анкара должна немедленно прекратить все отношения с Курдской автономией Ирака», - сказал Дестеджи.

Отметим что сегодня Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Ирак сказал, что Турция требует от властей в Эрбиле отменить проведение референдума о независимости.

Глава МИД отметил, что вопрос проведения референдума о независимости курдской автономии должен решаться в рамках территориальной целостности Ирака.

«Турция неоднократно напоминала Эрбилю опасность проведения референдума о независимости», - сказал Чавушоглу.

Напомним, что референдум о независимости Курдской автономии Ирака назначен на 25 сентября.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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