Содержание пыли в атмосфере Баку превысило 40%

2017-08-23 16:31 | www.apa.az | 3

Национальный департамент по мониторингу окружающей среды МЭПР перешел на оперативный режим работы в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом. Каждые 3 часа проводится мониторинг атмосферы города.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства, согласно данным, полученным с автоматических и стационарных мониторинговых станций, которые измеряют качество воздуха, 23 августа в 15:00 содержание пыли в атмосфере Баку и Абшеронского полуострова превысило санитарные нормы на 40%.

Напомним, в 12:00 этот показатель составлял 32%.