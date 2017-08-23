Экс-президент Хорватии посетил Мемориальный комплекс геноцида в Губе

2017-08-23 16:35 | www.apa.az | 3

Экс-президент Хорватии Иво Йосипович, прибывший в Баку для участия в Глобальном форуме молодых лидеров, посетил сегодня Мемориальный комплекс геноцида в Губе.

Как сообщает северное бюро АПА, в ходе визита гостю была предоставлена подробная информация о Губинском районе.

Затем Иво Йосипович посетил Мемориальный комплекс геноцида и массовые захоронения на его территории. Он был проинформирован, что захоронение было обнаружено 1 апреля 2007 года во время проведения на территории земляных работ. После этого сотрудниками Института археологии и этнографии НАНА на участке, где расположено массовое захоронение, были проведены исследовательские работы. В результате исследований было установлено, что в нем находятся жертвы геноцида мирного населения, учиненного армянами в 1918 году.

Было отмечено, что Губинский мемориальный комплекс геноцида был создан при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и 18 сентября 2013 года состоялось его открытие. В комплексе есть фотографии, на которых запечатлены виды Губы начала XX века, а также проводимые в то время работы по благоустройству. Многие из них отражают образ жизни населения того периода. На специальной карте, установленной на сенсорном мониторе, можно получить информацию на нескольких языках об актах геноцида, совершенного армянами в отношении нашего народа в разных регионах республики.



Экс-президент Хорватии побывал в поселке Красная Слобода, где компактно проживают горские евреи, в Центре Гейдара Алиева, на ковроткацкой фабрике.