Шойгу заявил о прекращении гражданской войны в Сирии

2017-08-23 14:00 | www.oxu.az | 2

Отделение умеренной оппозиции от террористов в Сирии и введение зон деэскалации позволили прекратить гражданскую войну в этой стране.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом, состоявшейся на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

«В Сирии нам удалось, отделив одних от других (умеренную оппозицию от террористов ), создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», - подчеркнул министр обороны РФ.

По его словам, это также позволило сосредоточить основные силы не на борьбе внутри страны между оппозицией и властью, а на противодействии силам международного терроризма - «Джабхат ан-Нусре», ИГ и другим примкнувшим к ним организациям.

Н.О.