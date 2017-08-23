Турция не вступит в ЕС в ближайшее время - глава МИД Австрии

2017-08-23 16:01 | www.trend.az | 3

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц считает политику турецкого лидера Тайипа Эрдогана диктаторской и заявил, что с таким руководством страной вступление Турции в ЕС невозможно и к 2023 году, передает РИА Новости

"Президент Эрдоган определенно демонстрирует диктаторские черты. То, как он обращается с критиками, диссидентами и меньшинствами, абсолютно неприемлемо", - заявил Курц в среду в интервью изданию Die Welt.

Министр, также являющийся действующим председателем ОБСЕ в этом году, убежден, что "важно утверждать, что страна движется все дальше и дальше от Европы, экономические последствия будут неисчислимы, и, кроме того, присоединение подорвет способность ЕС к поглощению". Он также отметил, что даже через шесть лет, когда Турция будет отмечать столетие образования государства, ее присоединение к ЕС не станет возможным. "Даже если Анкара хочет присоединиться к ЕС к 2023 году, этого не произойдет", - сказал он.

Как отмечает издание, Австрия до последнего времени была единственной страной, которая выступала за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС, однако в июле уже и Европейский парламент проголосовал за их остановку.

Также глава МИД Австрии поддержал позицию властей ФРГ, выступающих против расширения таможенного союза с Анкарой. "Поскольку система прав человека и фундаментальные демократические ценности в Турции в настоящее время систематически нарушаются, углубление таможенного союза с Турцией совершенно нереалистично", - заявил Курц.