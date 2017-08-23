Серебренникова доставили в Басманный суд

2017-08-23 14:15 | www.oxu.az | 2

Художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова доставили в Басманный суд Москвы.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru.

Ожидается, что на текущем заседании ему будет избрана мера пресечения по обвинению в мошенничестве.

Ранее пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила, что следствие просит отправить Серебренникова под домашний арест.

Серебренникова задержали 22 августа в Санкт-Петербурге, а после доставили в Москву в Следственный комитет. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России).

A.C.

