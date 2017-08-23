Открытие границы при существующих территориальных претензиях Армении к Турции невозможно - азербайджанский депутат

2017-08-23 16:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Армения пытается интерпретировать заявление министра экономики Турции Нихата Зейбекчии о намерении Турции подписать таможенное соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в своих интересах. Об этом Trend в среду сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

По его словам, порой подобные заявления делаются просто для проверки существующих политических настроений.

"Внешняя политика Армении находится в таком плачевном состоянии, что стоит только появиться какому-либо заявлению, официальный Ереван сразу же пытается интерпретировать его с точки зрения своих интересов, целей оккупации и начинает видеть себя в качестве стороны, способной диктовать условия. Во-первых, Евразийский экономический союз является таким объединением, в котором все условия диктует занимающий позицию гегемона центр. Если завтра кто-то решит присоединиться к ЕАЭС, никто не будет даже спрашивать мнения Армении. Во-вторых, в условиях территориальных претензий Армении в отношении Турции, ее шантажа так называемым "армянским геноцидом" открытие границ между двумя государствами и выдвижение Арменией каких-либо условий невозможны. Потому что наша недавняя политическая история показывает, что спекулировать каким-либо вопросом можно только до определенных пор", - сказал депутат.

Депутат добавил, что в 2009 году уже поднимался вопрос об открытии армяно-турецкой границы, однако эта попытка осталась безрезультатной.

"Я особо хочу отметить, что отношения между Азербайджаном и Турцией опираются на философию "одна нация, два государства" и стратегические интересы двух государств совпадают. Поэтому Азербайджан и Турция координируют свою деятельность как в рамках региональных, так и международных организаций, и принимают решения, исходя из интересов обоих государств. Думаю, если в будущем вопрос заключения Турцией таможенного соглашения с ЕАЭС действительно встанет на повестку дня, тогда два братских государства, являющихся исторически союзниками, обязательно обсудят это и выступят, исходя их общих интересов. Поэтому нынешние заявления Армении являются не более чем политической манипуляцией и рассчитаны лишь на самоутешение армян", - сказал Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)