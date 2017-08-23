AccessBank предлагает представителям различных профессий наличные кредиты до 20 тыс манатов

2017-08-23 16:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Приближается конец августа – соответственно, наступает конец жарких дней. У вас на это лето были планы, но финансовое положение не позволяет их осуществить? Вы думаете об отдыхе вместе с семьёй, ремонте давно не отремонтированной квартиры, покупке приданого дочери перед свадьбой, оплате за учёбу в вуз?

Как отмечается в сообщении AccessBank, отныне думать об этом нет необходимости, так как есть Access! AccessBank продолжает выдавать кредиты в МАНАТАХ представителям различных профессий. Максимальная сумма кредита – 20 000 манатов, срок погашения – 24 месяца.

Согласно условиям кредита, учителя, врачи, военнослужащие, сотрудники полиции, госслужащие, сотрудники частных предприятий, обратившись в любой филиал AccessBank-а, могут получить кредиты на бóльшую сумму и на бóльший срок.

Отметим, что погашать кредиты в AccessBank-е довольно просто. Клиенты банка могут погашать кредиты быстро, удобно и не тратя драгоценное время в почтовых отделениях, на платежных терминалах MilliÖn, терминалах CASH-in AccessBank-а и посредством системы онлайн-банкинга myAccess.

Подробную информацию можно получить на официальной интернет странице Банка, страницах facebook и twitter, или из Центра по Обработке Звонков по номеру 151.