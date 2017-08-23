В Агсу в горной местности начался пожар

2017-08-23 17:10 | www.apa.az | 4

В Агсуинском районе начался пожар.

Как сообщает местное бюро АПА, возгорание зафиксировано сегодня в 14:00 на высокогорной местности, на территории села Нёйдю.

На место происшествия выехали пожарные машины и живая сила частей Государственной службы пожарной охраны Агсуинского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Шамахинского районов.

В связи с тем, что пожар произошел в горной местности, пожарные автомобили не смогли подъехать туда. В настоящее время ведется работа по ручному тушению пожара. Причины пожара пока неизвестны.

Помимо этого, в высокогорной местности, на территории села Калва Агсуинского района горят кустарники и участки с сухой травой. Для тушения пожара на место происшествия выехали сотрудники части Государственной службы пожарной охраны Агсуинского района.