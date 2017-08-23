Служба финансового мониторинга включила в «черный список» имя еще одного человека

2017-08-23 17:11 | www.apa.az | 2

Служба финансового мониторинга при Палате по надзору за финансовыми рынками обновила антитеррористический санкционный список в соответствии с решениями санкционного комитета «Аль-Каида» и ИГ Совета безопасности ООН от 18 августа.

Как сообщили АПА-Экономикс в палате, список обновлен на основании «Правил утверждения Общего перечня физических или юридических лиц, в отношении которых в рамках противодействия финансированию терроризма применяются санкции согласно законодательству и международным соглашениям Азербайджанской Республики, а также резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций», подтвержденных постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 июня 2010 года №124. В соответствии с национальным законодательством и международными нормами, список состоит из внутристранового и международного списков.

В список добавлено имя 1 человека – Шане Доминика Крауфорда.

Отметим, что последняя версия списка размещена на сайте службы -http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/, а также направлена в соответствующие органы и участникам мониторинга.

В соответствии с законом «О борьбе с отмыванием и легализацией денег и имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», участники мониторинга при обнаружении денег и имущества указанных в списке физических и юридических лиц, обязуются не выполнять операции по ним, а предоставить информацию в Палату по надзору за финансовыми рынками.